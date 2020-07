Demi Moore, proposta indecente: ecco il podcast erotico Dirty Diana con Mackenzie Davis

Demi Moore, star hollywoodiana celebre per Proposta Indecente, Striptease e Codice d'Onore, sarà la protagonista e produttrice esecutiva di un nuovo podcast erotico intitolato Dirty Diana.

La star di Charlie's Angels è stata impegnata in queste settimane in isolamento con il suo ex Bruce Willis in Idaho, dove la ex coppia ha passato la quarantena con le tre figlie, Scout, Tallulah e Rumer, ma in queste ore ha condiviso l'audace notizia su Instagram. Pubblicando una foto di se stessa seduta di fronte al suo laptop Apple, la Moore ha scritto: "Entusiasta di condividere finalmente quello su cui ho lavorato! Il primo episodio di DirtyDiana arriverà lunedì 13 luglio. Trailer in bio".

Il podcast su sceneggiatura originale è prodotto da QCode ed è stata creato dalla scrittrice e regista Shana Feste, che ha firmato il progetto con il suo partner di Quiet Girl Productions, Jennifer Besser. Dirty Diana racconta la storia di un matrimonio che si sta sfaldando e segue la coppia mentre fa di tutto per riaccendere la passione nella loro storia d'amore. Una dichiarazione dei produttori della serie suggerisce che il podcast "ritrae il sesso e il desiderio da uno sguardo femminile, con al centro il piacere femminile".

"Volevo creare uno spettacolo su un matrimonio che fosse genuino, irresistibile e così erotico da farti desiderare di fare sesso con il tuo partner dopo averlo ascoltato", ha rivelato Feste. "Dirty Diana mi ha dato l'opportunità di lavorare con alcuni attori incredibili, tra cui l'incredibile e sexy Demi Moore, che ha dato vita ai miei personaggi e ha dato loro una sensualità e sessualità che era palpabile", ha aggiunto.

Dirty Diana include anche Claes Bang, Betsy Brandt, Mackenzie Davis, Carmen Ejogo, Max Greenfield, Dayo Okeniyi, Penelope Ann Miller, John Tenney, Rhys Wakefield e Dolly Wells.

