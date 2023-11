Demi Moore compie 61 anni: 'Inseguire la giovinezza è una catastrofe'

Quando buona parte della tua carriera si basa sulla tua immagina è più che naturale rischiare di sviluppare un vero e proprio terrore dell'invecchiamento: la cosa non sembra interessare Demi Moore, però, che non pare intenzionata a cominciare a dar di matto cercando di inseguire una giovinezza diventata per altri un vero tormento.

Proprio come il suo collega Leonardo DiCaprio, con il quale non a caso condivide il giorno di nascita (Demi Moore spegne oggi 61 candeline), l'attrice di Ghost e Proposta Indecente non sembra aver paura dei segni dello scorrere del tempo, almeno stando alle sue parole al riguardo.

"La vita inizia dopo i 40 anni. Mi guardi: le sembro una donna rassegnata, che aspetta di invecchiare? Siamo pieni di pregiudizi. Adesso vedo la mia età come un'opportunità per ridefinirmi, senza preconcetti. Voglio il meglio da me e non c'è niente di male in questo. L'errore sta nell'inseguire la giovinezza cercando di diventare una persona diversa. Quella è una catastrofe" sono state le parole di Demi Moore.

Difficilmente, insomma, vedremo Demi Moore comportarsi come una ragazza di 30 o 40 anni più giovane: l'attrice di Striptease ha abbracciato con invidiabile serenità l'avanzare degli anni, e noi non possiamo far altro che cercare di prendere esempio da lei!