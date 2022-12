Demi Moore e Bruce Willis presto nonni, la figlia Rumer è in attesa del primo figlio

Nel bel mezzo di un periodo complicato per la famiglia Willis con la malattia della star di Die Hard che l'ha costretto a ritirarsi dalle scene, giunge una notizia positiva. L'attrice Rumer Willis, figlia di Demi Moore e di Bruce Willis, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio da Derek Richard Thomas.

Nei selfie in bianco e nero pubblicati su Instagram si vede il pancione della futura mamma e il compagno che in una foto la bacia teneramente.

Sotto al post, ricondiviso dalla madre Demi Moore, sono comparsi diversi messaggi di auguri da star di Hollywood come Aaron Paul e Brittany Snow. Da tempo sui social la famiglia allargata dell'attore mostra alcuni momenti della loro vita quotidiana. Nel 2020 Demi Moore e Bruce Willis pubblicarono una foto esilarante durante la quarantena.



Rumer Willis ha confermato da poco tempo la relazione con Derek Richard Thomas, frontman dei Vista Kicks e sembra che Demi Moore sia davvero entusiasta della prossima fase della propria vita:"Entro nell'era della nonna pazza e stravagante".



Anche la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha condiviso un post esprimendo la gioia per la lieta novella:"Le notizie sui bimbi sono notizie felici! Congratulazioni Rumer e Derek. Qui siamo euforici!".

Negli scorsi mesi Bruce Willis si è ritirato dalle scene a causa dell'afasia, una malattia che compromette la capacità di linguaggio e di comprensione.