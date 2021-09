Demi Moore, 58 anni e non sentirli: gli scatti in costume fanno impazzire i fan

Non si direbbe, eppure Demi Moore è quasi alla soglia dei 60 anni. L'attrice ex di Aston Kutcher, nonostante l'avanzare del tempo, continua ad essere ancora in ottima forma come dimostrano gli ultimi scatti postati sui social che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan.

La Moore infatti per pubblicizzare una linea di abbigliamento si mostra spesso e volentieri in costume, facendo dubitare in molti della sua età anagrafica. Come se non bastasse poi, l'attrice ha deciso anche di farsi vedere in lingerie e senza alcun filtro, facendo comprendere ai suoi follower che la vera bellezza sta nella semplicità e nella naturalezza. Certo, il fisico ancora oggi statuario aiuta e non poco e sembrano ormai più che archiviati i problemi alimentari e quelli con l'alcool.

Tra l'altro, ricorderete sicuramente che Demi Moore ha trascorso la quarantena con il suo ex marito Bruce Willis, da cui ha avuto tre figlie Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis e Tallulah Belle Willis. La strana coppia ha invaso i social con esilaranti foto della loro convivenza "forzata".

Di recente poi, Demi Moore ha conquistato anche Venezia, prendendo parte ad uno degli eventi connessi al Festival. L'attrice si è presentata con un succinto abito bianco dalla profonda scollatura che ha messo in mostra tutto il suo giunonico seno. Insomma, gli anni passano per tutti ma non per Demi Moore.