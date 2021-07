Demi Lovato, selfie dopo una scena di sesso sul set:'È stato imbarazzante'

Demi Lovato attualmente sta lavorando sul set della commedia targata NBC, Hungry, e ha condiviso la notizia con i propri fan sui canali social nella giornata di martedì. Lovato ha pubblicato un selfie in lingerie negli attimi successivi alle riprese di una scena di sesso che pare sia stata un'esperienza piuttosto bizzarra. Ecco le sue parole.

"Ho dovuto girare una scena di sesso oggi. La mia prima scena hot! Avevo un po' di ansia, ma il cast e la troupe sono stati così professionali... è stato facile lavorare con loro e sono riusciti a calmarmi immediatamente" scrive nel post. Demi Lovato ha confessato che paga ancora i danni dell'overdose che subì in passato, a causa della quale rischiò di morire.



"Poi ho pensato a quanto sono orgogliosə di essere in grado di sentirmi abbastanza a mio agio nella mia pelle da girare una scena del genere. Prima non mostravo nemmeno le braccia... e ora sto facendo questo! Non mi sento sempre bene nella mia pelle ma, quando accade, e di conseguenza, mi sento abbastanza sexy allora posto una foto! Trovo importante celebrare le piccole vittorie. Evviva per questa esplosione casuale di fiducia nel corpo e evviva per le scene di sesso imbarazzanti ed esilaranti".

Hungry racconterà la storia di un team di amici che appartengono ad un gruppo con problemi alimentari che si aiutano a vicenda mentre cercano l'amore, il successo, e la cosa perfetta nel frigorifero che renderà tutto migliore.



A maggio si è identificata come persona non binaria, con reazioni che hanno generato qualche problema sui social al coming out di Demi Lovato.