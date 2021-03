Demi Lovato, la rivelazione shock: 'Sono stata stuprata, ho perso così la mia verginità'

Nel corso del documentario Dancing with the Devil Demi Lovato ha parlato a cuore aperto di alcune terribili esperienze che hanno inevitabilmente condizionato la sua vita: ben due di queste riguardano delle violenze sessuali, di cui una avvenuta quando l'attrice era appena quindicenne.

"Sono stata stuprata, è così che ho perso la verginità. [...] Un mese dopo ho richiamato quella persona per cercare in qualche modo di sistemare le cose cercando di prendere il controllo della situazione. E invece mi sono sentita peggio. Per anni mi sono tormentata, ecco perché ho faticato a riconoscere quello stupro come tale. Stavamo facendo sesso e a un certo punto ho detto: 'Ehi, non andiamo oltre, sono ancora vergine e non voglio che succeda in questo modo'. Ma non gli è importato, l’ha fatto comunque. E io mi sono data la colpa, perché sono entrata in quella stanza con lui, sono andata a letto con lui" ha raccontato l'ex-star di Camp Rock.

A rendere ancora più complicate le cose l'inevitabilità di continuare ad incontrare lo stupratore ogni giorno, probabilmente sull'ambiente lavorativo: "Non ho avuto una prima volta romantica, la mia prima volta è stato uno schifo. E per di più sono stata costretta a continuare a vedere quella persona. Ho smesso di mangiare e ho affrontato quella cosa in altri modi: provocandomi dei tagli, vomitando, di tutto. Avevo una bulimia talmente avanzata che ho cominciato a vomitare sangue".

Lovato ha poi parlato anche della violenza sessuale subita mentre era in overdose, nel 2018, ad opera di uno spacciatore: "Si è approfittato di me. Quando mi hanno trovata, ero nuda e tumefatta. Dopo essersi approfittato di me mi ha lasciata lì morente". Nello stesso documentario, a tal proposito, Demi Lovato ha parlato delle conseguenze dell'overdose sulla sua salute.