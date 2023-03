Demi Lovato debutterà alla regia col documentario Child Star in arrivo su Hulu

Dopo che Demi Lovato ha annunciato la volontà di ritirarsi dalla carriera di musicale, la celebre cantante, compositrice e attrice debutterà alla regia con Child Star, documentario Hulu incentrato sulle ex-star bambine.

Child Star (titolo provvisorio) narrerà "come l'ascesa alla fama, la fortuna e il potere influiscano sul loro futuro". Così ha dichiarato Lovato al riguardo: "Non c'è film o argomento migliore per il mio debutto alla regia, considerando quanto lo sento vicino. Il nostro progetto fa luce su argomenti importantissimi, come la crescita sotto i riflettori, l'apprendimento su come proteggere i propri confini e la trasformazione in sostenitori attivi dei nostri destini. Sono davvero onorata di imparare dalle persone che hanno vissuto la rara esperienza di diventare celebrità nel periodo dell'infanzia e di condividere le loro storie nel mio film".

Demi Lovato è co-regista insieme a Nicola Marsh, mentre il documentario è prodotto da OBB Pictures. "Con questo film" ha affermato Michael D. Ratner (fondatore, presidente e CEO di OBB Media), "Demi e le persone di talento che prendono parte al progetto hanno l'occasione di condividere le loro storie in modo autentico. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Demi, Nicola e dei team SB Films e Hulu, così da portare il loro passato su schermo".

Belisa Balaban, viceperesidente senior di Hulu Originals, ha aggiunto le seguenti parole: "Al centro dei nostri documentari ci sono narratori con prospettive e background molto diversificati, che non lasciano nulla di inesplorato nei loro percorso di vita. L'esperienza diretta e le relazioni personali di Demi sono essenziali in questo film toccante e formativo. Il nostro pubblico ha sempre voluto approfondire la cultura pop, e la storia di Demi – con dure verità e tutto il resto – è perfettamente in linea con tipo di storie che abbiamo la fortuna di raccontare attraverso Hulu". In effetti, il passato dell'attrice non è certo stato facile: ad esempio, Demi Lovato ha rivelato di aver perso la verginità attraverso uno stupro.