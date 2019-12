Delusione per i fan DC: niente Shazam! 2 al Comic Con Experience 2019

L'avvicinarsi del Comic Con Experience 2019 di San Paolo ha fatto sì che venissero messe in circolo svariate voci su ciò che sarebbe stato mostrato nel corso della convention, in particolare in ottica DC.

Le soddisfazioni per i fan non sono effettivamente mancate: sul solo fronte DC, ad esempio, abbiamo potuto finalmente ammirare le prime immagini di The Batman e The Suicide Squad, i due nuovi attesissimi film rispettivamente di Matt Reeves e James Gunn.

D'altro canto, però, era inevitabile qualche delusione dovuta alle troppe aspettative: nell'ambiente aveva infatti trovato intensa diffusione la voce secondo la quale il seguito di Shazam!, sul quale pare Warner Bros. sia effettivamente al lavoro, sarebbe stato ufficialmente annunciato nel corso dell'evento. Un buco nell'acqua, dunque: di Shazam! 2 al CCXP non c'è stata neanche l'ombra, con buona pace di tutti coloro che aspettano con ansia il ritorno sul grande schermo del personaggio interpretato da Zachary Levi.

Lo stesso Levi, comunque, annunciò la scorsa estate l'intenzione degli studios di portare in sala il film nel tempo più breve possibile, ma è evidente che i pochi mesi trascorsi da allora non siano bastati a poter presentare qualcosa di concreto.

Sempre Levi, recentemente, aveva svelato di dover ringraziare James Gunn per aver ottenuto il ruolo da protagonista in Shazam!