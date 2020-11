Il Delitto Perfetto: Alicia Vikander a capo della serie basata sul film di Hitchcock

Con il rinvio di Tomb Raider 2 sembrano essersi aperte nuove prospettive per Alicia Vikander. L'attrice premio Oscar svilupperà infatti una serie televisiva di alto livello, intitolata Il Delitto Perfetto.

No, non è una coincidenza. Si tratta proprio di un adattamento del famoso film di Alfred Hitchcock e della precedente opera teatrale di Frederick Knott. Dial M for Murder potrebbe vedere la partecipazione di Vikander anche in veste di attrice, ma per il momento figura come produttore esecutivo in quella che ha intenzione di diventare una serie antologica, con eventuali stagioni future (sullo stile di Fargo).

Sebbene l'opera originale segua la storia di Tony Wendice, un tennista che pianifica nel minimo dettaglio l'assassinio della moglie per ereditarne la ricchezza, stavolta il punto di vista dovrebbe essere quello di una donna. La serie sarà ideata da Michael Mitnick e supervisionata da Terence Winter, autore dietro a Boardwalk Emire e al futuro spinoff di The Batman.

A questo punto sarebbe interessante vedere l'attrice nel ruolo della protagonista, alle prese con i risvolti negativi di un piano ideato alla perfezione ma in balia di eventi inattesi. Cosa ne pensate del reboot? Alicia Vikander potrebbe essere la scelta vincente? Intanto l'attrice ha rivelato qualcosa in più sul futuro di Tomb Raider.