Dèjà Vu deve il suo successo a 'Malcolm X, Gesù e Jim Morrison': il bizzarro retroscena

Questa sera torna nelle tv italiane Déjà Vu - Corsa contro il tempo, il thriller sci-fi del 2006 diretto da Tony Scott che vede nel Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer e Jim Cavaziel.

Il film segue le vicende di Doug Carlin, un agente dell'ATF che viene incaricato di indagare sull'attentato terroristico che ha fatto esplodere un traghetto fluviale con a bordo centinaia di passeggeri. Attirato da un caso di omicidio che sembra collegato all'attentato, l'uomo viene reclutato da un'unità segreta altamente tecnologica che possiede un'attrezzatura in grado di osservare il passato.

Nonostante i grossi problemi di produzione legati al Uragano Katrina, che colpì New Orleans proprio qualche settimana prima che iniziassero le riprese, e le divergenze creative tra gli sceneggiatori Terry Rossio e Bill Mrsilii e il regista, la pellicola riuscì ad ottenere un discreto successo di pubblico con un incasso di 180 milioni al box office.

Merito probabilmente anche del trio di interpreti, la cui fama di quegli anni fece venire in mente a Tony Scott e Val Kilmer di realizzare una maglietta per tutta la crew con scritto "Malcolm X, Gesù Cristo e Jim Morrison: Deja Vu. Come possiamo fallire?", in riferimento ai celebri ruoli di Denzel Washington in Malcolm X, Jim Cavaziel ne La Passione di Cristo e Val Kilmer in The Doors. Un'idea divertente che ha certamente contribuito a tirare su il morale degli addetti ai lavori dopo il rischio della cancellazione del progetto.

