Deion Smith si unisce al cast del film sul pugile George Foreman

Tempo fa avevamo scoperto che George Tillman Jr. dirigerà un film su George Foreman, celebre pugile statunitense. Adesso viene annunciato che Deion Smith si è unito al cast del film Sony.

La pellicola seguirà la vita straordinaria di Foreman, esplorando tutti i suoi eventi, dalla conquista della medaglia d'oro olimpica al titolo di campione del mondo dei pesi massimi, passando per la lotta Rumble in the Jungle con Muhammad Ali nello Zaire, fino ad arrivare al momento in cui trova la sua fede, si ritira e diventa un predicatore. Quando le difficoltà finanziarie colpiscono la sua famiglia e la sua chiesa, l'uomo fa un passo indietro e torna sul ring, dove riconquista il campionato all'età di 45 anni, diventando il più anziano campione dei pesi massimi nella storia della boxe.

Non è chiaro quale personaggio interpreterà Smith, noto per Outer Banks, ma sappiamo che si unirà a un cast già composto da Khris Davis, Sullivan Jones, Forest Whitaker, Jasmine Mathews, Sonja Sohn, John Magaro, Shein Mompremier, Lawrence Gilliard Jr., Sam Trammell, Erica Tazel, Matthew Glave, Al Sapienza e Demetrius Grosse. Oltre ad essere conosciuto per Outer Banks, Smith è apparso anche in Queen of the South, Homicide Hunter e Mr. Mercedes.

L'uscita del film, attualmente ancora senza titolo, è prevista per il 7 Aprile 2023. Noi restiamo in attesa di altre informazioni.