Dei fan modificano il costume di Captain Marvel con i colori tipici del personaggio

Ieri sono apparse online le primissime foto dinei panni di Captain Marvel impegnata sul set del cinecomic. Molti fan, tuttavia, avendo storto il naso per via della colorazione del costume di scena indossato dal premio Oscar, hanno pensato bene di ripristinare i colori caratteristici che larga parte del pubblico conosce.

Quasi certamente le immagini di ieri ritraggono Carol Danvers con quello che rappresenta il prototipo del costume, infatti quest’ultimo presenta delle evidenti somiglianze con l’originale uniforme Kree indossata da Mar-Vell, personaggio che sarà impersonificato nel film da Jude Law. I fan sono subito dopo intervenuti per ridare la giusta tonalità cromatica alle foto scattate ieri sul set che vedevano l’attrice immortalata per strada durante le riprese. Per giudicare il risultato del lavoro non dovrete fare altro che scorrere in basso per osservare l’opera del color changing.

Non si sa ancora molto riguardo all’arco narrativo della pellicola, se non che sarà ambientata negli anni ’90 e racconterà le origini della protagonista interpretata dal premio Oscar Brie Larson. La razza aliena degli Skrull farà da antagonista alla supereroina di casa Marvel.

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, la sceneggiatura del cinecomic dei Marvel Studios è stata oggetto di diversi rimaneggiamenti a cura di Meg LeFauve, Nicole Perlman ed, infine, di Geneva Robertson-Dworet. La fotografia è stata affidata all’inglese Ben Davis (Guardiani della Galassia, Tre manifesti a Ebbing, Missouri), mentre il reparto scenografico è ad opera del candidato all’Oscar Andy Nicholson (Gravity, Jurassic World - Il regno distrutto).

Il cast artistico è composto per il momento da Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel), Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jude Law (Walter Lawson / Mar-Vell) e DeWanda Wise.

Negli Stati Uniti Captain Marvel uscirà nelle sale cinematografiche l’8 marzo 2019.