Grazie a un deepfake Rey e Kylo di Star Wars sono in Orgoglio e pregiudizio

Esistono deepfake che sono davvero impressionanti per come sono realizzati, e in alcuni casi rappresentano semplicemente la realizzazione di un desiderio. Se siete fan di Star Wars avrete senz'altro già visto L'Ascesa di Skywalker, in caso contrario vi consigliamo di fare Ma

Erano in molti, infatti, a tifare per una relazione romantica tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren / Ben Solo (Adam Driver) al termine dell'Episodio IX della saga. Come abbiamo visto, la cosa non succede, se non per un breve momento poco prima del finale, eppure uno youtuber, evidentemente tifoso di Reylo - come è stata ribattezzata l'ipotetica coppia, secondo la moda di unire i due nomi - si è divertito a realizzare un filmato in cui Kylo dice a Rey che la ama e che vuole sposarla.

Le immagini che si sono prestate al deepfake, che potete vedere in calce all'articolo, sono tratte da Orgoglio e pregiudizio, film del 2006 diretto da Joe Wright e basato sul romanzo di Jane Austen. Nella scena in questione Matthew Macfayden presta il corpo, per così dire, ad Adam Driver, che si avvicina a Keira Knightley / Daisy Ridley e le confessa che "questi ultimi mesi sono stati un tormento", che la ama e che desidera stare con lei.

La natura angosciata di Orgoglio e pregiudizio sembra in effetti adattarsi perfettamente al rapporto tra Rey e Kylo Ren durante l'ultima trilogia di film di Star Wars, nonostante un film in costume e la galassia molto, molto lontana siano agli antipodi.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà nei prossimi giorni in versione home video (il 17 marzo in digitale e il 31 su DVD e Blu-ray), facendo storcere il naso a qualcuno per il trailer ricco di spoiler. Recentemente è invece emersa una teoria su un collegamento tra Palpatine e Baby Yoda di Star Wars: The Mandalorian.