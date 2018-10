Deeper, Baltasar Kormakur in trattative con la MGM per la regia del film

È oggi l'affidabile Variety a informarci che Baltasar Kormakur, regista di Everest e dell'ultimo Resta con me, sarebbe ufficialmente entrato in trattative con la MGM per prendere le redini dell'imminente Deeper, interessante thriller annunciato dallo studio circa due anni fa.

La produzione del film era già cominciata nel 2016, quando a bordo del progetto dovevano esserci Bradely Cooper come protagonista e Max Landis (Dirk Gentley, Birght) come sceneggiatore e regista, ma il secondo è stato sostituito da Kornél Mundruczo (Una luna chiamata Europa), che però ha poi abbandonato a sua volta insieme anche a Cooper e alla co-star Gal Gadot.



La storia del film, ancora senza nessuna star scelta e con una produzione prevista per partire adesso ufficialmente la prossima primavera, racconto di un ex-astronauta che viene ingaggiato come pilota di un sommergibile per una missione nei profondi fondali oceanici, dove più scenderà più incontrerà eventi inspiegabili, fino all'obiettivo (misterioso) del film.



Landis figura ancora come produttore di Deeper insieme a David S. Goyer. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma viste le tempistiche della produzione pensiamo che il titolo non arriverà nelle sale prima dell'inizio del 2020.



Dovesse accettare la regia Kormakur, nelle prossime settimane arriveranno quasi certamente anche le notizie sul cast.