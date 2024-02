Deep water: il regista del cult Blu profondo ha fatto un nuovo horror a base di squali

Dopo il nuovo film di dinosauri con Ewan McGregor e Anne Hathaway, e venticinque anni dall'uscita del cult Blu profondo, il regista Renny Harlin è tornato nelle acque infestate dagli squali con il nuovo film Deep Water.

Screen Daily riporta inoltre che Harlin ha reclutato per il cast nientemeno che Aaron Eckhart e Ben Kingsley, che saranno i protagonisti del suo nuovo attesissimo film sugli squali. Molly Wright, Angus Sampson, Kelly Gale, Li Wenhan del gruppo K-Pop sino-coreano UNIQ e l'attrice cinese Nashi formeranno il resto del cast, con le riprese già terminate.

Deep Water racconta la storia di un eclettico gruppo di passeggeri internazionali il cui aereo, in rotta da Los Angeles a Shanghai, è costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a lavorare insieme e a superare le proprie differenze se vuole sperare di scappare dall'aereo, che sta lentamente affondando, e ovviamente sopravvivere alla frenesia degli squali intorno al relitto. "Deep Water mi ha offerto un mondo epico su cui lavorare, una cosa che sognavo da quando da bambino guardavo l'originale The Poseidon Adventure in un cinema della mia Finlandia", ha detto Harlin. “Il superbo cast è stato coraggiosamente al mio fianco durante le riprese, e questo film è il mio tributo a tutta l'azione, l'immaginazione, l'emozione e la bellezza che hanno reso il cinema il primo amore della mia vita. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico di tutto il mondo le montagne russe emotive che abbiamo creato”.

I precedenti crediti alla regia di Renny Harlin includono anche A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master, Die Hard 2, Cliffhanger, The Long Kiss Goodnight e Exorcist: The Beginning. Per altri contenuti scoprite Deep Fear, l'horror di squali ispirato a Cocainorso.