Deep Water, il film erotico di Ben Affleck e Ana De Armas sparisce dalle uscite Disney

Deep Water era previsto per il 2020 ma a causa della pandemia è stato rinviato numerose volte, finché qualche mese fa la Disney aveva sancito una data d'uscita definitiva al 14 gennaio 2022.

Tuttavia, in queste ore, il thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Armas è completamente sparito dal calendario delle uscite della Disney, un pessimo segnale a poche settimane dalla prevista distribuzione. Il film, diretto dal grande Adrian Lyne, era stato prodotto sotto l'egida della 20th Century Fox, che nel frattempo però è diventata 20th Century Studios dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney: al momento non è chiaro se verrà annunciata una nuova data per il progetto.

Deep Water è il nuovo film del regista di Attrazione fatale in quasi 20 anni ed è basato sul romanzo del 1957 di Patricia Highsmith: la storia racconta di una coppia intrappolata in un matrimonio senza amore e vede Ben Affleck e Ana de Armas interpretare Vic e Melinda Van Allen: di comune accordo i due decidono di cercare di salvare la loro relazione consentendo a lei di 'accompagnarsi' con qualunque amante desideri. Tuttavia, quando uno degli amanti di Melinda viene assassinato, Vic, pentitosi della decisione e consumato dalla gelosia per le avventure sessuali di sua moglie, decide di usare la morte dell'uomo per spaventare gli altri compagni della donna, portando il matrimonio verso territori molto oscuri.

Come noto, Ben Affleck e Ana de Armas hanno iniziato una relazione proprio sul set di Deep Water, e nonostante la storia d'amore si sia già conclusa molti fan stavano aspettando questo film per scoprire la chimica che si era venuta a creare sul set tra le due superstar. Secondo voi Deep Water riemergerà? Ditecelo nei commenti.