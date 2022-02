Deep Six: la star di Smalville Tom Welling sarà un detenuto sotto copertura nel thriller

Dopo aver doppiato un personaggio in una serie animata, Tom Welling ritorna sullo schermo in Deep Six, un thriller d'azione dello sceneggiatore e regista Scott Windhauser.

Nella pellicola la star di Smalville interpreterà Terry, un detenuto che viene rilasciato in anticipo dal carcere per andare in una missione sotto copertura, con lo scopo di abbattere Cosa Nostra in Italia. Durante il suo primo giorno, il suo team composto da sei uomini viene eliminato, e Terry resta da solo con un killer psicopatico che potrebbe scoprire che sta lavorando per la polizia. Un'operazione ad alto rischio, che garantisce la giusta dose di adrenalina al film.

"Sono stato davvero fortunato a lavorare con un attore così incredibile come Tom [Welling]" ha detto il regista Windhauser. "Credo che aprirà davvero gli occhi a molti con il suo ruolo. Va in punta di piedi con Cam [Gigandet, co-protagonista di Welling] in un gioco del gatto e del topo che il pubblico amerà. Non vedo l'ora di far vedere al mondo questo progetto".

Nel cast, insieme al celebre attore, ci saranno anche il già citato Cam Gigandet, Sidhartha Mallya, Cher Cosenza, Al Linea e Alessia Alciati. Noi non vediamo l'ora di scoprire qualcosa in più su questo progetto, e voi?