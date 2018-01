Deep Blue Sea 2: online il trailer dell'edizione home video in uscita il 17 aprile

Nel 1999, l’uomo dietro la regia di Hercules - La leggenda ha inizio , diresse il primo capitolo il cui titolo era stato tradotto in Italia come. La pellicola sugli squali vantava partecipazioni di spicco comeche, invece, non rivedremo nel sequel di prossima uscita.

La storia segue l’esperta di squali Misty Calhoun la quale viene invitata per un consulto su un nuovo progetto top secret guidato dal miliardario dell’industria farmaceutica Carl Durant. La protagonista crede che il programma permetta di curare le malattie dell’uomo estraendo gli anticorpi degli squali, ma presto verrà a conoscenza della reale motivazione dietro questi esperimenti perpetrati sulle creature marine.



Questa la presentazione di Matt Bierman, direttore creativo della Warner Bros.:



“Siamo davanti ad un vero sequel. Volevamo conservare lo spirito di Deep Blue Sea e il motivo per cui la gente lo avesse amato. La ricerca utilizzata sugli squali in Deep Blue Sea 2 proviene dalla mitologia e dalla trama del primo film. Abbiamo dato allo squalo leader una personalità e spero che i fan accolgano questa novità come un reale supporto alla narrazione e alla storia in una forma non espressa dal primo film”.



Diretto da Darin Scott, nel cast artistico di Deep Blue 2 troviamo Danielle Savre (Heroes), Michael Beach (Aquaman), Rob Mayes (90210), Lily Spangenberg, Darron Meyer (Black Sails) e Nathan Lynn. La sceneggiatura è ad opera di Erik Patterson, Hans Rodionoff e Jessica Scott.

La pellicola verrà presentata in anteprima sul canale Syfy e arriverà negli Stati Uniti in Blu-Ray, DVD e Digital a partire dal 17 aprile 2018.