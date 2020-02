Dee Rees dirigerà l'adattamento cinematografico di Porgy and Bess

Deadline riporta che la MGM ha ingaggiato l'acclamata regista Dee Rees per scrivere e dirigere un adattamento cinematografico di Porgy and Bess, celebre opera di George Gershwin.

Fra i produttori ci saranno Irwin Winkler e Charles Winkler, coi diritti cinematografici dell'opera teatrale che sono stati concessi a MGM dalla Gershwin Estate.

Originariamente scritto come un'opera adattata dal romanzo di DuBose Heyward e uscita nel 1935 grazie al compositore George Gershwin con il libretto scritto da Heyward e dal paroliere Ira Gershwin, Porgy e Bess è un racconto ambientato nei bassifondi di Charleston, Carolina del Sud: lì, a Catfish Row, un mendicante disabile di nome Porgy cerca di salvare Bess dal suo violento amante Crown e lo spacciatore Sportin 'Life.

Il soggetto divenne già un film nel 1959 per la regia di Otto Preminger, con Sidney Poitier nel ruolo di Porgy, Dorothy Dandridge nel ruolo di Bess, Brock Peters nel ruolo di Crown e Sammy Davis Jr nel ruolo di Sportin 'Life, un cast che includeva anche Pearl Bailey e Diahann Carroll. Le sue varie versioni nei teatri statunitensi hanno vinto numerosi Tony Awards.

Dee Rees è l'acclamata regista di Mudbound, fra i migliori film originali prodotti e distribuiti da Netflix. La partnership col servizio di streaming on demand si è prolungata in The Last Thing He Wanted, nuovo film con Ben Affleck, Willem Dafoe e Anne Hathaway in arrivo sulla piattaforma dal 21 febbraio prossimo.