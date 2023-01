Decision to leave: trailer ufficiale per il nuovo melo-noir di Park Chan Wook con Tang Wei

A distanza di parecchio tempo dal primo trailer di Decision to leave arrivato in occasione del debutto a Cannes 2022, Lucky Red ha finalmente svelato il trailer ufficiale per il mercato italiano dell'attesissimo nuovo film di Park Chan Wook, in arrivo nelle nostre sale dal 2 febbraio prossimo.

Nel filmato viene introdotta la storia al centro del film, quella del detective Hae Jun, che mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente da una montagna, incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, Decision to Leave è anche il candidato della Corea per la corsa agli Oscar come Miglior Film Internazionale, e dopo essere rientrato nella short list annunciata il 21 dicembre scorso ha ricevuto una nomination come Miglior Film Straniero ai Golden Globes 2023. Lontano dai toni della trilogia della vendetta che lo hanno fatto conoscere al mondo intero, Park Chan-wook qui confeziona un melo-noir dal sapore dei grandi classici riletti in chiave contemporanea: omaggio al cinema di Alfred Hitchcock (impossibile non pensare a La finestra sul cortile), è soprattutto una deformazione dello sguardo, nella quale le distanze vengono ridotto e lo spazio che separa i corpi abbattuto attraverso il guardare: ciò che viene visto è a portata di mano, anzi attira a sé, cattura, e esorta il confronto con una realtà creata dal vedere.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato al 2 febbraio prossimo, grazie a Lucky Red.