Decision to leave: primo trailer ufficiale per il nuovo film di Park Chan-wook!

Dopo la pubblicazione del primo poster ufficiale di Decision to leave, il nuovo attesissimo film diretto da Park Chan-woo torna a mostrarsi anche con un trailer promozionale in vista del debutto al Festival di Cannes 2022.

Decision to leave racconta la storia di un detective (interpretato da Park Hae-il di The Host) che indaga sulla morte di un uomo caduto da una montagna. Nel corso della sua investigazione, il protagonista incontra Seo-rae, la misteriosa moglie del defunto (interpretata dalla grande Yang Wei, star di Lussuria - Seduzione e tradimento di Ang Lee, Blackhat di Michael Mann e Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan). Durante l'interrogatorio e le successive indagini, però, il detective si renderà conto che sta iniziando a provare per la vedova dei pericolosi sentimenti contrastanti, sentimenti che lo porteranno a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

Il film, lo ricordiamo, sarà proiettato in concorso a Cannes quest'anno ed è già stato acquistato da Mubi per una distribuzione in streaming e nelle sale il prossimo autunno a livello mondiale. Per quanto riguarda l'Italia, invece, Decision to leave sarà distribuito da Lucky Red.

Vi ricordiamo che l'ultimo progetto di Park Chan-wook è stato l'epica serie tv di spionaggio The Little Drummer Girl, mini-serie in sei episodi basata sull'omonimo romanzo di John le Carré con protagonisti Florence Pugh, Alexander Skarsgård e Michael Shannon. L'ultimo lungometraggio, invece, risale al 2016 con il thriller erotico The Handmaiden.