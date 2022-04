Decision to leave: il poster del nuovo film di Park Chan-wook è spettacolare, guardate!

L'annuncio del programma ufficiale di Cannes 2022 ha portato con sé tante sorprese, e tra queste anche la pubblicazione del primo poster ufficiale di Decision to leave, il nuovo thriller diretto dall'acclamato regista coreano Park Chan-wook.

Decision to leave racconta la storia del detective Hae-Jun (Park Hae-il), che un giorno si ritrova alle prese con la morte misteriosa di un uomo. Mentre indaga tra le impervie montagne coreane, dove è stato ritrovato il cadavere del defunto, s'imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una donna alquanto misteriosa che divenuta immediatamente la principale sospettata del caso. Durante l'interrogatorio e le successive indagini, però, il detective si renderà conto che sta iniziando a provare per la vedova dei pericolosi sentimenti contrastanti, sentimenti che lo porteranno a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

Il film farà part del concorso ufficiale di Cannes 2022 e potrà competere per la Palma d'Oro. Alla Croisette il regista coreano, che torna alla regia di un lungometraggio a sei anni dall'acclamato The Handmaiden, uscito nel 2016 (ma nel 2018 c'era stata la straordinaria serie tv The Little Drummer Girl), nel corso della sua carriera ha già vinto il Gran Premio della Giuria per Oldboy e il premio della giuria per Thrist.

