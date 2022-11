Decision to Leave, Park Chan-wook racconta: ''Barriera linguistica come focus del film''

Che la Corea del Sud sia terra di grandi registi lo abbiamo potuto notare già da tempo. Abbiamo ancora negli occhi lo straordinario lavoro di Bong Joon-ho con il suo Parasite, che ha dominato gli Oscar 2020, così come il più recente Decision to Leave di Park Chan-wook, che punta ai prossimi Oscar.

Il film è arrivato in Italia con il titolo La donna del mistero e, per la durata di quasi 2 ore e mezza, segue le indagini di un detective incaricato di scoprire le cause dietro la morte, apparentemente accidentale, di un uomo. Nel cercare una spiegazione plausibile all'accaduto, Hae-jun fa conoscenza di Seo-rae, moglie del defunto e, pur essendo sposato, si invaghisce della vedova, nonostante alcuni sospetti ricadano proprio su di lei.

Il lungometraggio è stato presentato ufficialmente alla 75esima edizione del Festival di Cannes ed è valso al regista il premio Prix de la mise en scène, che potrebbe rappresentare solo il primo di una serie di premi internazionali ancora in palio: Decision to Leave è, infatti, il candidato della Corea del Sud alla corsa all'Oscar il prossimo anno.

In una recente intervista, è stato lo stesso Park Chan-wook a raccontare su quale punto fondamentale il suo film poggiasse: "La mia sfida è stata quella di raccontare una storia unica partendo da una semplice premessa di base", ha detto Park al Deadline's Contenders Film: Los Angeles ed ha poi continuato: "Ho anche pensato di utilizzare la barriera linguistica come elemento centrale del film!".

Il film è ancora sprovvisto di una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare in Italia grazie a Lucky Red, nel frattempo qui i nuovi trailer di Decision to Leave!