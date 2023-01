Decision to Leave, Park Chan-Wook è un maestro della tensione: 'La chiave è...'

Dopo il primo e i seguenti due trailer di Decision to Leave, la storia di un detective e il caso di un uomo morto in montagna si fa sempre più tensivo. Non a caso, in una recente intervista, il regista Park Chan-Wook ha parlato di come crea "la forma più pura di Cinema".

"[Come in Stoker], ho sempre voluto tornare sul genere drammatico, con poche persone in uno spazio isolato e claustrofobico e vedere come si evolve la situazione", afferma il regista per Deadline. Con Decision to Leave, Park Chan-Wook torna alla regia dopo sei anni.

La vera chiave per creare tale tensione in un genere tale è, secondo lui: "Usare un setting minimale per creare la massima tensione --- questa è la forma più pura di Cinema".

Ma anche il tema della barriera linguistica è fondamentale per Chan-Wook nel creare tale dimensione di difficoltà e nervosismo. Un tema che sembra vincente, dato che Decision to Leave ha vinto il premio Prix de la mise en scène. Inoltre, pare che sarà uno dei candidati in concorso agli Oscar 2023.

Intanto il film è stato un successo durante Cannes 75. Decision to Leave parla di un detective, interpretato da Park Hae-il, alle prese con un caso particolare: un uomo caduto sulla montagna. Particolare perché ad aiutarlo e affiancarlo nella sua indagine ci sarà la moglie del defunto, Seo-rae interpretata da Yang Wei.