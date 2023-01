Decision to leave in Italia anche in lingua originale: le sale dove vederlo, nuovo trailer

La snobbatura di Decision to leave è stata una delle più grandi sorprese degli Oscar 2023, ma fortunatamente non di soli premi vivono i film e la campagna promozionale del nuovo capolavoro di Park Chan-wook continua a spron battuto con Lucky Red.

In queste ore, infatti, il distributore ci ha fatto sapere che Decision to Leave arriverà in Italia anche in versione originale sottotitolata, e sempre dal 2 febbraio in concomitanza con l'uscita della versione doppiata. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la filmografia di Park Chan Wook e che in questi giorni sta destando l’interesse di molti appassionati, la versione originale con sottotitoli di Decision to leave sarà presente nelle seguenti sale cinematografiche: Greenwich, Nuovo Aquila e Quattro Fontane di Roma, il Nazionale di Torino, Anteo Palazzo del Cinema e Beltrade di Milano, il Visionario di Udine, Spazio Uno di Firenze, Conca Verde di Bergamo, Rosebud di Reggio Emilia, Film Studio di Modena e il Jolly di Piacenza. L’elenco delle sale è in continuo aggiornamento, potete consultarlo nel link in basso.

Come se non bastasse, viene presentato oggi anche un nuovo trailer di Decision to leave, anch’esso in lingua originale con sottotitoli, che va ad arricchire il pacchetto di materiali messi a punto per la presentazione del film al pubblico: al solito, potete ammirarlo all'interno dell'articolo.

Decision to leave, che chi scrive ha classificato al secondo posto della propria top del 2022, arriverà in Italia, lo ripetiamo, dal 2 febbraio prossimo.