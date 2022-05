Decision To Leave: due nuovi trailer del film di Park Chan-wook dal Festival di Cannes

Arrivano due nuovi trailer ufficiali per Decision To Leave, film che segna il ritorno alla regia di Park Chan-wook sul grande schermo, a distanza di ben sei anni da The Handmaiden. La pellicola, che è in questi giorni in concorso al Festival di Cannes 2022, sarà distribuita in alcuni territori nel mese di giugno e in altri paesi su MUBI.

Dopo il primo emozionante trailer di Decision To Leave, questi due nuovi filmati sono più brevi e includono la data d'uscita in alcuni territori, fissata per il mese di giugno. Inoltre, MUBI fa sapere che si occuperà di distribuire la pellicola sulla propria piattaforma digitale negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Turchia e India, per il momento. Nessuna notizia, invece, per quel che riguarda il mercato italiano, dove il film è ancora sprovvisto di una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare grazie a Lucky Red.

Decision To Leave racconta la storia di un detective (interpretato da Park Hae-il di The Host) che indaga sulla morte di un uomo caduto da una montagna. Nel corso della sua investigazione, il protagonista incontra Seo-rae, la misteriosa moglie del defunto (interpretata dalla grande Yang Wei, star di Lussuria - Seduzione e tradimento di Ang Lee, Blackhat di Michael Mann e Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan). Durante l'interrogatorio e le successive indagini, però, il detective si renderà conto che sta iniziando a provare per la vedova dei pericolosi sentimenti contrastanti, sentimenti che lo porteranno a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

Vi ricordiamo che l'ultimo progetto di Park Chan-wook è stato l'epica serie tv di spionaggio The Little Drummer Girl, mini-serie in sei episodi basata sull'omonimo romanzo di John le Carré con protagonisti Florence Pugh, Alexander Skarsgård e Michael Shannon. L'ultimo lungometraggio, come detto, risale al 2016 con il thriller erotico The Handmaiden.