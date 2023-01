Decision to leave: un assaggio del capolavoro che vi attende nelle 2 nuove clip ufficiali

Dopo la notizia che Decision to leave arriverà in Italia anche in lingua originale sottotitolata, possiamo condividere con voi due nuove scene in anteprime tratte dal capolavoro di Park Chan-wook, appena distribuite da Lucky Red sul proprio canale YouTube.

Le clip, che anticipano quello che chi scrive ha definito 'un melo-noir sulla potenza dell'atto del vedere', eleggendolo secondo miglior film del 2022 dopo Blonde di Andrew Dominik, racconta la storia d'amore tra il detective Hae Jun e la sfuggente Seo-rae, un amore che nasce da un omicidio: mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective incontra la giovane vedova della vittima, che però non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, Decision to leave è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale che rilegge La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock per creare un nuovo tipo di classico per il nostro tempo. Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 2 febbraio prossimo.

Per altri contenuti, scoprite tutti i titoli della rassegna cinematografica dedicata a Park Chan wook attualmente in programmazione in diverse città italiane e organizzata sempre da Lucky Red.