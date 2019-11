Il debutto originale di Captain Marvel in una scena scartata da Avengers: Age of Ultron

Nello speciale cofanetto della Infinity Saga sono nascosti diversi contenuti inediti esclusivi, e uno di questi ha dell'incredibile: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, in Avengers: Age of Ultron era previsto l'esordio di Captain Marvel.

Se ne era già parlato in precedenza, anche se l'immagine mostra che i piani erano piuttosto avanzati e cambiarono in corso d'opera. Grazie alle speciali funzionalità incluse con l'uscita del cofanetto Infinity Saga della Marvel, ora sappiamo che la scena che presentava i Nuovi Avengers che si riuniscono alla fine del film sotto la guida di Captain America e Vedova Nera è stata girata con un supporto per l'allora non scritturata attrice di Captain Marvel.

L'ingresso in scena del personaggio è stato poi rimosso digitalmente. Lo studio ha creato animazioni per il volo di Carol all'interno del complesso degli Avengers, solo per poi riciclarle per l'arrivo di Scarlet Witch.

"Il modo in cui riveliamo Scarlet Witch in costume alla fine del film? Quelle erano le riprese per Captain Marvel", ha spiegato Feige in un'intervista risalente al 2015. "Joss ha detto: 'La lanceremo più tardi!' E io ho risposto: 'Sì Joss, la lanceremo più tardi.' E' stato lui ad avere l'idea di riutilizzare quelle movenze per Wanda. Aveva senso, perché alla fine del film diventa un'alleata degli Avengers e quindi si merita una bella introduzione. E tra l'altro darà una ad un altro film che inizieremo a girare tra poche settimane". Il film in questione era Captain America: Civil War.

Per altre chicche sul secondo capitolo della saga degli Avengers, guardate il mega-Ultron mai utilizzato per il film.