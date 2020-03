Debutterà l'anno prossimo Bruce, musical sulla nascita de Lo Squalo di Spielberg

Sapere cosa c'è dietro la nascita di un grande film, a maggior ragione se si tratta di uno di quei film capaci di segnare una generazione e dare il via a un vero e proprio filone, è sempre interessante. Tutti coloro che vogliono saperne di più sul making of de Lo Squalo, ad esempio, potranno fiondarsi il prossimo anno a vedere Bruce.

Si tratta di un musical (sì, avete letto bene) che narrerà proprio le avventure di un giovane Steven Spielberg alle prese con la produzione di quello che diventerà uno dei suoi film più celebri, quel Jaws che dal 1975 ha contribuito a far passare ad un bel po' di persone la voglia di fare un tuffo a mare.

Il film si baserà sul libro The Jaws Log, scritto dallo sceneggiatore (e attore) del film Carl Gottlieb proprio nel '75 allo scopo di raccontare tutti i retroscena sulla produzione de Lo Squalo. Lo spettacolo dovrebbe debuttare durante l'estate del 2021 al Paper Mill Playhouse, in New Jersey.

La sinossi del musical, che sarà diretto da Donna Feore, recita: "Facendo la cronaca della produzione di un film iconico, Bruce narra la storia di un allora sconosciuto Steven Spielberg, del set del film e degli ostacoli che hanno messo i bastoni tra le ruote al team in ogni momento, compresa la vera star del film: uno squalo meccanico chiamato Bruce. Lo spettacolo racconta come, quando si lavora duro e di squadra, grandi cose possano accadere".