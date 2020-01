Debutta il trailer di Spy Intervention, il film con Drew Van Acker e Poppy Delevingne

Jason di Pretty Little Liars è diventato una spia, poi ha smesso, e ha sposato di Clara di Kingsman: il Cerchio d'Oro... Ma ora deve tornare in azione. Ecco il trailer di Spy Intervention.

Corey (Drew Van Acker) è una spia incredibilmente in gamba, ma il giorno in cui incontrerà la sua futura moglie (Poppy Delevingne), deciderà di abbandonare definitivamente la sua vecchia vita piena d'azione e intraprendere una perfettamente noios... ehm, normale (e sicura) vita nei sobborghi. La tranquillità però non durerà a lungo, perché Smuts (Blake Anderson) e gli altri amici decidono, per il bene di Corey e di una nuova, pericolosa missione, di intervenire e farlo "rinsavire".

Riuscirà Corey a salvare il mondo (e il suo matrimonio)?

Spy Intervention è un'action-comedy diretta da Drew Mylrea e scritta da Mark Famiglietti e Lane Garrison. Drew Van Acker (Pretty Little Liars, Titans) oltre a esserne il protagonista è anche produttore esecutivo del film assieme a Sunil Perkash (Salt, Enchanted), Martin Sprock (Pretenders, Under the Silverlake), Ryan R. Johnson (Z for Zachariah, Killerman), Warren Ostergard (11 settembre: senza scampo, Criminal Activities), Carol Anne Watts (Life Like, The Channel) , Dave Lugo (Hoaxed, Strive), Wes Hull (Strive, Run with the Haunted), Blair Hahn (Criminal Activities, La voce della pietra) e Akaash Yadav (Like Like).

Al momento non abbiamo informazioni su un'eventuale uscita italiana, ma in America è programmata una distribuzione limitata per Spy Intervention, dal 14 febbraio in sale selezionate, on demand e in digitale.