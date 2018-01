Debutta il nuovo final trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso

In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche per febbraio, laha diffuso in rete il final trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso , ultimo capitolo della celebre saga ispirata agli omonimi romanzi. Potete trovare il trailer, anche in italiano, in questa notizia.

Questa la sinossi: "Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey era iniziata solo come una passione erotica travolgente è destinata in breve tempo a cambiare le loro vite. Ana ha sempre saputo che amarlo non sarebbe stato facile e stare insieme li sottopone a sfide che nessuno dei due aveva previsto. Lei deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza sacrificare la sua integrità e indipendenza, lui deve superare la sua ossessione per il controllo lasciandosi alle spalle i tormenti che continuano a perseguitarlo. Le cose tra di loro evolvono rapidamente: Ana diventa sempre più sicura di sé e Christian inizia lentamente ad affidarsi a lei, fino a non poterne più fare a meno. In un crescendo di erotismo, passione e sentimento, tutto sembra davvero andare per il meglio. Ma i conti con il passato non sono ancora chiusi...".

Per la regia di James Foley, Cinquanta Sfumature di Rosso vedrà nuovamente Dakota Johnson e Jamie Dornan come protagonisti, affiancati per l'occasione da Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger e Marcia Gay Harden.