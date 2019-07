Deborah Snyder ringrazia i fan del movimento Snyder Cut per le loro donazioni

Un gruppo sempre più crescente di persone vorrebbe vedere la versione ufficiale di Zack Snyder di Justice League, dopo l'abbandono del progetto da parte del regista nel 2017, a causa del suicidio della figlia, Autumn. Il movimento 'Release the Snyder Cut' è cresciuto molto in popolarità in questi due anni, tra striscioni e cartelloni pubblicitari.

La crescita è legata anche all'impegno tangibile nella lotta per la prevenzione dei suicidi. Deborah Snyder, partner di produzione e moglie di Zack Snyder, ha ringraziato su Vero i fan, condividendo un'infografica delle donazioni benefiche effettuate dal movimento Snyder Cut nei confronti della fondazione americana per la prevenzione dei suicidi.

Nella didascalia del post, Deborah ha affermato che la famiglia è 'meravigliata e onorata' dagli sforzi compiuti dalle persone che hanno contribuito alla causa.



Sebbene non ci sia alcuna indicazione sulla diffusione o meno dello Snyder Cut, gli appassionati possono constatare già sinora che il loro impegno benefico non è stato vano.

"Per noi è tutto così agrodolce perché abbiamo lavorato su questo franchise negli ultimi otto anni" ha spiegato la signora Snyder "E poi siamo passati a Batman v Superman: Dawn of Justice e anche Zack ha sviluppato la storia di Wonder Woman che sta arrivando al punto della Justice League. Non essere in grado di completare il lavoro è stato piuttosto difficile. Ma siamo stati fortunati che Joss stava già lavorando alle pagine della sceneggiatura. La nostra sensazione è che speriamo che la gente non pensi a com'è stato realizzato il film perché questi personaggi sono più grandi di qualsiasi regista".

Anche Jason Momoa, interprete di Aquaman, vorrebbe vedere lo Snyder Cut:"Sono ossessionato dallo Snyder Cut. Questa è una cosa che fa schifo nel nostro lavoro, far fatica ad esprimere la propria opinione. Ma si, voglio assolutamente vederlo".

Henry Cavill sembra meno appassionato alla questione:"Sarebbe interessante vedere qual è la differenza ma preferirei concentrarmi sul futuro e non su quello che è stato".

Ultimamente Zack Snyder ha spiegato come avrebbe utilizzato Darkseid in Justice League; del personaggio è stata diffusa una fan-art qualche giorno fa.