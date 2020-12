Deathstroke, Joe Manganiello: 'Ci saranno stati almeno sette progetti mai realizzati'

La giornata di oggi ci ha portato nuove rivelazioni sul Deathstroke intepretato da Joe Manganiello nel DCEU. Se infatti poche ore fa è arrivata la conferma che la scena post-credit di Justice League era un preambolo al film di Batman con Ben Affleck, adesso l'attore ci rivela esattamente quanto Warner Bros. avesse puntato sul personaggio.

Stando alle parole dell'attore durante un'intervista con Yahoo!, il celebre villain DC avrebbe dovuto avere una presenza gran lunga maggiore sul grande schermo rispetto a quanto visto finora, principalmente perché avrebbe avuto un film tutto suo.

"Ho lavorato (per sei mesi) con uno sceneggiatore candidato agli Oscar su un trattamento [per il film di Deathstroke], ed è stato uno di quei progetti che poi fu cancellato in quel periodo" ha affermato Manganiello "Ci saranno stati almeno sette diversi progetti su Deathstroke nel corso di quattro anni che non stati più realizzati. È una di quelle cose buffe che capitano a Hollywood e nella vita e che devi semplicemente accettare e andare avanti".

Ora, come rimarcano anche i colleghi di Screen Rant, è molto più probabile che qui l'attore intendesse sette diverse versioni dello stesso film, nessuna delle quali ebbe un esito positivo, che non sette progetti differenti nei quali sarebbe potuto comparire. Certo, con i cinecomic mai dire mai, ma è più facile che si tratti di una di quelle sceneggiature rimaneggiate ancora e ancora, la cui idea è poi stata abbandonata visto che non si riusciva ad arrivare a capo della questione.

Tuttavia, ora sappiamo che Manganiello tornerà come Deathstroke nella Justice di Zack Snyder, con scene inedite che non erano presenti nella versione del 2017. E chissà che questo non possa portare a rivedere (ancora una volta) i piani per il personaggio nel futuro del DCEU.