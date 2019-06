Il Deathstroke del DC Extended Universe posa con la sua action figure

Entrare nel giro dei film sui supereroi vuol dire anche accettare l'idea di vedere in giro riduzioni in scala del tuo personaggio: lo sta capendo anche Joe Manganiello, Deathstroke nel DC Extended Universe, e la cosa non sembra assolutamente dispiacergli.

L'account Instagram di Hot Toys, nota azienda famosa per la produzione di figurine dedicate ai personaggi dei franchise più famosi, ha infatti postato una foto dell'attore con l'action figure del suo Deathstroke.

"Attento, Batman! Slade Wilson in persona sembra piuttosto minaccioso con in mano la figurina da collezione Hot Toys di Deathstroke in scala 1:6, direttamente da Batman: Arkham Origins! Grazie per il supporto e l'apprezzamento al nostro duro lavoro!" Hanno scritto i ragazzi di Hot Toys, ringraziando l'attore visto anche negli Spider-Man di Sam Raimi, Magic Mike ed How I Met Your Mother.

Il futuro di Deathstroke nel DC Extended Universe è comunque incerto: dopo la sua breve apparizione nelle scene post-credit di Justice League, il personaggio avrebbe dovuto far ritorno come villain in The Batman, prima del forfait di Ben Affleck. A proposito di Justice League: Zack Snyder ha parlato della presenza di Green Lantern nel film. Si continua a vociferare, inoltre, dell'ormai leggendaria Snyder Cut, che dovrebbe esser presentata al Comic-Con.