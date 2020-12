Death to 2020, il teaser trailer del mockumentary Netflix dal creatore di Black Mirror

Dopo l'annuncio di pochi giorni fa, ecco che lo stesso Charlie Brooker (Black Mirror) ha condiviso via Twitter il primo teaser trailer ufficiale e il titolo del suo nuovo progetto targato Netflix, un mockumentary intitolato Death to 2020 e dedicato proprio al terribile anno che stiamo vivendo nella morsa della Pandemia di Coronavirus.

Ancora non sono stati rivelati i dettagli in merito a come il progetto sarà impostato, ma sappiamo che ci sarà Hugh Grant tra i protagonisti, in quanto l'attore britannico se l'è lasciato sfuggire nel corso di una recente intervista concessa al New York Magazine mentre stava promuovendo la sua ultima fatica, la miniserie The Undoing sulla HBO che lo vede protagonista al fianco di Nicole Kidman. Grant ha dichiarato che nel mockumentary interpreterà uno storico "repellente" con indosso una parrucca.



Questo sarà il primo progetto per Brooker a Netflix che non riguarda Black Mirror e sicuramente la curiosità è alle stelle, dato che il concept distopico non verrà abbandonato ma assumerà contorni decisamente più realistici, trattandosi del vero 2020.

Al momento non è sicura una futura realizzazione della sesta stagione di Black Mirror. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo allo speciale sul pilot di Black Mirror e a scoprire i migliori episodi della serie distopica Netflix.



Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti.