Death to 2020, il mockumentary di Charlie Brooker si mostra nel primo trailer

È stato (e per pochi giorni ancora sarà) un anno talmente drammatico e paradossale, questo 2020, da poter essere raccontato in maniera efficace forse soltanto tramite una farsa che ne esasperi gli aspetti più incredibili: dev'esser stato questo, o giù di lì, il pensiero di Charlie Brooker nel metter mano a Death to 2020.

L'ideatore di Black Mirror ha voluto giocare sin dal titolo del suo film sull'odio che il mondo intero nutre ormai verso quest'anno dalle sembianze maledette: lontano dai toni drammatici dello storico show fantascientifico, dunque, questo Death to 2020 si preannuncia come un mockumentary a tinte comiche che giocherà sui tanti aspetti che hanno reso (purtroppo) indimenticabile l'anno che sta per terminare.

Il trailer rilasciato in queste ore conferma queste impressioni e ci presenta anche la lista completa del cast che prenderà parte all'operazione, dai già annunciati Samuel L. Jackson e Hugh Grant all'ex-star di Friends Lisa Kudrow, passando per Cristin Milioti, Kumail Nanjiani, Tracey Ulllman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan e Joe Keery.

"Un anno così assurdo che persino i creatori di Black Mirror non sanno cosa inventarsi... Ma ciò non vuol dire che non abbiano nulla da aggiungere" si legge nella sinossi del film. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che Death to 2020 debutterà su Netflix il prossimo 27 dicembre.