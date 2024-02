Death Stranding, a che punto è il film? Tutto sull'adattamento cinematografico

Il videogioco Death Stranding diventerà un film, e all'indomani della pubblicazione del nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, il prossimo videogame di Hideo Kojima, facciamo il punto della situazione sull'attesissimo adattamento cinematografico.

Al momento della stesura di questo articolo le ultime novità relative al film di Death Stranding risalgono allo scorso dicembre, quando la nota casa di produzione indipendente A24 ha annunciato una collaborazione con Kojima Productions, la casa di sviluppo creata dal game designer Hideo Kojima, per sviluppare l'adattamento cinematografico live-action di Death Stranding. Questa collaborazione è il frutto di un piano più ampio per la A24, che dopo gli Oscar ottenuti con Everything Everywhere all at once e l'enorme successo commerciale che ne è conseguito ha annunciato di volersi espandere verso il territorio dei blockbuster hollywoodiani (un prossimo esempio sarà Civil War di Alex Garland, il film più costoso di sempre per la A24).

A proposito del film di Death Stranding, Kojima ha dichiarato di essere fortemente coinvolto nel progetto, anche se ora come ora non è dato sapere se si tratterà di un remake cinematografico del videogame o di uno spin-off con una nuova storia e dei nuovi protagonisti: “Per essere chiari, sono profondamente coinvolto nella produzione, nella supervisione, nella trama, nell'aspetto, nel design e nel contenuto dell'adattamento cinematografico di DS, ma non mi occuperò della regia” aveva scritto l'autore sui social lo scorso giugno.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, nel frattempo tornate ad ammirare il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach.