Death Stranding, grosse novità: il film sarà prodotto con A24 e supervisionato da Kojima

Death Stranding diventerà un film, e Hideo Kojima ha appena annunciato una partnership con una casa produttrice cinematografica davvero importante.

Un post sul social X annuncia che: “A24 collaborerà con Kojima Productions per l'adattamento cinematografico live-action di Death Stranding.” Inoltre, da adesso è possibile comprare sul sito web di A24 una maglia della casa produttrice in versione Death Stranding, segno che l’accordo con Hideo Kojima è definitivamente suggellato. Non è al momento chiaro quale ruolo A24 svolgerà di preciso. Quello che è sicuro è che Kojima stesso è fortemente coinvolto nel progetto, come lui stesso ha dichiarato:

“Per essere chiari, sono profondamente coinvolto nella produzione, nella supervisione, nella trama, nell'aspetto, nel design e nel contenuto dell'adattamento cinematografico di DS, ma non mi occupo della regia” aveva scritto l’ideatore di Death Stranding in un tweet risalente a giugno.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su cast, data d’uscita della pellicola o del trailer stesso. A24 è produttrice di numerosi film di successo negli ultimi anni, tra cui The Whale, Beau ha paura e il vincitore di numerosi premi Oscar Everything Everywhere All at once.

Il videogioco racconta la storia del “corriere Sam Porter Bridges (Norman Reedus) che combatte per ricollegare gli Stati Uniti fratturati dopo un evento apocalittico noto come "Death Stranding".” Lo stesso Hideo Kojima ha dichiarato di voler realizzare un film d’essai con Death Stranding e di non essere alla ricerca di soldi facili.