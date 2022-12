Death Stranding è già un film? No! forse niente Sam Bridges, sarà 'diversissimo dal gioco'

Il film di Death Stranding non sarà un "banale" adattamento del videogioco, intervistato da IGN, Hideo Kojima anticipa che la pellicola sarà tutta un'altra cosa, "qualcosa di mai visto prima nell'adattamento da un videogioco a un film".

Uscito nel 2019 su PS4 e l'anno dopo su PC, Death Stranding è stato un gioco capace di dividere pubblico e critica (ecco la nostra recensione di Death Stranding), tutti d'accordo però sulla natura fortemente cinematografica della storia, dei personaggi (non a caso in Death Stranding troviamo attori come Mads Mikkelsen e Norman Reedus) e dell'ambientazione. Detto fatto, il film di Death Stranding è stato annunciato, ma cosa possiamo aspettarci?



Il producer e game designer giapponese accenna a qualcosa di diverso rispetto al videogioco e sottolinea come Norman Reedus potrebbe non essere presente nel film, mettendo in dubbio anche la presenza del suo personaggio (Porter Bridges):



"Non abbiamo ancora deciso nulla in merito. Il fallimento di molti adattamenti di questo tipo è dovuto al voler realizzare film rivolti soprattutto ai giocatori, giusto? Ecco perché queste pellicole hanno lo stesso aspetto di un gioco. Non voglio che il film di Death Stranding sia così. Piuttosto, sto puntando a cambiare ed evolvere quel mondo affinché si adatti bene a un film."

Hideo Kojima fa grandi promesse per ciò che questo film rappresenterà per il futuro degli adattamenti videoludici: "Death Stranding nasce come videogioco e i giochi non sono film. Non c'è davvero questo bisogno di trasformarli in film. Quindi, in un certo senso, il film di Death Stranding sta prendendo una direzione che nessuno ha mai tentato prima quando si è trattato di portare il mondo di un videogioco sul grande o piccolo schermo."



