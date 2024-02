Death Stranding 2, i fan sono impazziti per il cameo di George Miller

In queste ore, come sicuramente saprete grazie alla nostra sezione videogiochi, il tanto atteso videogame Death Stranding 2 di Hideo Kojima si è mostrato con nuovo trailer ufficiale, un vero e proprio cortometraggio di dieci minuti che include anche la presenza di George Miller.

Il leggendario regista della saga di Mad Max, che tra pochi mesi tornerà con il suo nuovo film Furiosa: A Mad Max Saga, comparirà nel videogame Playstation nei panni di un nuovo personaggio della saga creata dal famoso game designer giapponese, nota per la partecipazione di grandi star hollywoodiane come Lea Seydoux e Norman Reedus: in questo secondo capitolo, oltre a George Miller - che prende il posto dei registi Guillermo Del Toro e Nicolas Winding Refn, apparsi nel primo episodio - ci saranno anche il regista tedesco Fatih Akin e la star Elle Fanning.

Tuttavia, se temete che la lavorazione di Death Stranding 2 possa portare via del tempo prezioso all'autore australiano, non temete: lo stesso Hideo Kojima ha infatti confermato che George Miller è stato 'solo scannerizzato' per Death Stranding 2, e che la sua interpretazione sarà affidata ad un altro attore, sul quale poi verranno aggiunte le fattezze del regista.

Ricordiamo che la saga di Death Stranding arriverà anche al cinema, dato che un film basato sul videogame è attualmente in fase di sviluppo.