Death Stranding diventerà un film! Kojima: 'Non potrei essere più entusiasta'

Quando si parla di videogiochi dal respiro cinematografico, nessuno può vantare voce in capitolo quanto Hideo Kojima: Death Stranding ha rappresentato, da questo punto di vista, il definitivo compimento della voglia del totem giapponese di fondere cinema e videogioco, ma il nostro è già pronto ad alzare ulteriormente l'asticella.

Lo stesso Kojima aveva recentemente spiegato di voler rivoluzionare il mondo del cinema, ma nessuno si aspettava che il buon Hideo passasse così rapidamente ai fatti: pochi minuti fa è infatti stata annunciata la trasposizione cinematografica di Death Stranding, della quale lo stesso Kojima si occuperà nelle vesti di produttore esecutivo.

"Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione con Hammerstone Studios. Questo è un momento cruciale per il franchise e sono pronto a collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo" sono state le parole di Kojima, la cui Kojima Productions prenderà parte alla produzione del film.

A prendere la parola è stato poi Alex Lebovici di Hammerstone Studios: "Siamo onorati di poter collaborare con l'iconico Hideo Kojima al suo primo adattamento cinematografico. Il nostro obbiettivo è ridefinire ciò che l'adattamento di un videogioco può essere quando hai totale libertà creativa". Nulla ancora è trapelato per quanto riguarda regista e cast: gli occhi, naturalmente, sono tutti puntati su Norman Reedus e Lea Seydoux.