Death of a Unicorn, perché il film con Jenna Ortega potrà girare durante lo sciopero?

Secondo Variety, nonostante lo sciopero in atto degli attori membri del SAG-AFTRA oltre a quello degli sceneggiatori della Writers Guild, uno dei film che potrebbe proseguire la produzione è Death of a Unicorn, con protagonisti Paul Rudd e Jenna Ortega, diretto da Alex Scharfman. Le riprese dovrebbero iniziare in Ungheria.

Al momento la trama del film è ignota ma dovrebbe basarsi su un padre e una figlia che investono un unicorno mentre stanno rientrando a casa. Pare che A24 non faccia parte di Alliance of Motion Picture and Television Producers e proprio per questo motivo la produzione non dovrebbe subire interruzioni.



La star del Marvel Cinematic Universe Paul Rudd è reduce dall'ultimo film sugli acchiappafantasmi, Ghostbusters: Legacy, secondo sequel diretto di Jason Reitman del dittico anni '80 creato dal padre Ivan Reitman, e tornerà anche nel seguito, Ghostbusters: Firehouse. Dopo aver partecipato con un cameo a Cip & Ciop agenti speciali è tornato nei panni di Scott Lang/Ant-Man nel sequel di Ant-Man: sul sito potete recuperare la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Jenna Ortega è diventata famosa nell'ultimo anno grazie all'incredibile successo tv della serie Netflix Mercoledì di Tim Burton, nella quale ha recitato nel ruolo della protagonista, Mercoledì Addams, oltre ad aver partecipato all'ultimo capitolo cinematografico di Scream.



Nel frattempo prosegue lo sciopero degli attori prosegue e non si vedono soluzioni nell'immediato all'orizzonte.