Death Note: il sequel del film Netflix sarà fedele al manga, parola dello sceneggiatore

Intervistato di recente in occasione dell'uscita del reboot di Mortal Kombat, lo sceneggiatore Greg Russo ha raccontato i primi dettagli su uno dei suoi prossimi progetti, vale a dire il sequel del criticato live-action di Death Note targato Netflix.

"È divertente perché sembra un cambio di genere, ma in realtà è la stessa cosa. Si tratta di adattare una straordinaria proprietà e cercare di farlo nel modo giusto. Sono un grande fan di Death Note, e credo che il materiale originale sia uno dei più grandi manga mai scritti" ha dichiarato Russo a We Got This Covered.

Ricordando di non aver preso parte alla realizzazione del primo capitolo, l'autore ha anticipato che il suo approccio si basa su una maggiore fedeltà al manga originale: "Io non ho ricoperto alcun ruolo nel primo film che Netflix ha fatto, ma ho proposto la mia idea per un sequel. In parte volevo tornare al materiale originale. Volevo tornare a ciò che lo ha reso così fantastico, perciò stiamo cercando di fare un lavoro pulito. Si spera che presto arriveranno nuove informazioni, ma non sarà esattamente quello che vi aspettate. E lo dico in un senso molto allettante."

