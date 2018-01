Dear Dictator: trailer ufficiale per il film con Michael Caine e Katie Holmes

Universal Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, nuova commedia scritta e diretta dae conprotagonista.

Nel cast sono presenti anche Odeya Rush, Katie Holmes, Seth Green e Jason Biggs e il film approderà nelle sale statunitensi il 16 marzo 2018. Lo script del film giaceva dal 2006 nella lista dei copioni più promettenti non ancora filmati e in precedenza, per la parte del dittatore si erano fatti i nomi di Alfred Molina, Robert De Niro e Anthony Hopkins, prima che la parte andasse a Caine. Caine sarà impegnato come doppiatore nel cast del film d’animazione Sherlock Gnomes. L'attore ha partecipato con un cameo vocale anche all'ultimo film di Christopher Nolan, Dunkirk.

Sinossi: Dear Dictator racconta di Tatiana (Odeya Rush), un’adolescente disadattata, che comincia a scrivere lettere ad un noto dittatore dei Caraibi, il Generale Anton Vincent, interpretato con grande stile dal leggendario Sir Michael Caine. Quando Vincent viene rovesciato da un colpo di stato, vola a casa di Tatiana, che divide con la sua mamma single (Katie Holmes). Mentre si nasconde nel quartiere, Anton insegna all’adolescente come far partire la rivoluzione nel suo liceo contro i ragazzi più popolari tenendo tutto il potere per sé!