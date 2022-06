Dean Martin, Tom Hanks ricorda il biopic mai realizzato:'Vorrei aver fatto quel film'

In occasione dell'imminente uscita nelle sale cinematografiche di Elvis, biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley nel quale interpreta Tom Parker, il premio Oscar Tom Hanks ha rilasciato una lunga intervista al New York Times, parlando anche del film biografico su Dean Martin che avrebbe dovuto girare con Martin Scorsese.

La biografia di Dean Martin, Dino, scritta da Nick Tosches era uno dei materiali di partenza e lo sceneggiatore di Quei bravi ragazzi, Nick Pileggi, aveva lavorato alla sceneggiatura. Prima di scoprire i tre film preferiti di Tom Hanks, ecco le sue dichiarazioni su Dean Martin.



"Non vedevo Dean Martin come la presenza cinica del Rat Pack. Penso che sia l'unico a vederla così. A Dean Martin non piaceva nessuno dei bagliori del mondo dello spettacolo tranne per quell'agio e quel divertimento che gli conferiva perché era cresciuto in condizioni difficili. Disse 'Pally, dev'esserci un modo più semplice'. E scoprì cos'era quel modo" ha dichiarato Hanks.



La star di Elvis racconta un aneddoto sul cantante:"C'è una bella storia su Dean Martin: dopo aver rotto con Jerry Lewis tutti hanno detto 'Jerry è un genio, Dean è solo un cantante'. Dean poi è andato a suonare a Las Vegas, e fu un disastro. Tornò e disse ad uno dei suoi ragazzi 'Sembra che io non piaccia senza il Monkey Boy [Lewis]. Cosa faremo?'. Il tizio disse 'Potresti sempre fare il numero dell'ubriacone'. Quindi da lì sono nate battute come 'Non bevo più. Lo congelo e lo mangio come un ghiacciolo'. Non era un ubriacone. Quando era con il Rat Pack c'era succo di mela nel suo bicchiere [...]".



E poi la conclusione:"[...] Ecco perché volevo farlo. Mi sentivo come se avessi capito quel ragazzo. Sentii questa storia su Dean e Jerry, alla fine delle loro vite. Jerry era in un ristorante ed entrò Dean che non lo salutò. Si era appena seduto al suo posto. Jerry disse 'Devo andare a parlare con Dean'. Capisci, la notte in cui si lasciarono al Copacabana Jerry disse a Dean 'Ciò che abbiamo avuto per questo tempo è stato l'amore'. E Dean disse 'Sai cosa sei stato tutto questo tempo per me? Un enorme simbolo del dollaro'. Ma alla fine sono vecchi e malati e si sedettero in qualche ristorante semplicemente tenendosi per mano, piangendo. Perdonami se ti sto dicendo troppo del film che non abbiamo mai fatto".



Tom Hanks ha recitato in un altro biopic su una star della musica; Baz Luhrmann ha detto che Elvis sembra un film di supereroi.