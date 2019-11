Dean DeBlois racconta la sua trilogia animata, Dragon Trainer

Nel 2010, una serie di lungometraggi animati non di proprietà della Disney debuttava sul grande schermo con il suo primo capitolo. Nel 2019, la stessa saga, portata avanti dallo stesso regista, è arrivata a conclusione con la pellicola #3 (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto). Dean DeBlois racconta la trilogia di Dragon Trainer.

A DeBlois non vanno esattamente a genio i sequel, per questo si è adoperato con tutte le sue forze per rendere giustizia alla saga di Dragon Trainer (How To Train Your Dragon in originale) e mantenere alta la qualità della narrazione, come rivela ai microfoni di Deadline.

"La sfida più grande è stata mantenere l'integrità e la qualità delle storie. Così tante trilogie perdono colpi con il terzo capitolo. Non volevamo deludere i nostri fan, che sono stati molto attivi sui social media" spiega il regista, e aggiunge "Il trucco stava nel non farci odiare per quello che avremmo raccontato [nel terzo capitolo], una storia con un finale dolceamaro, seppur con un un messaggio pieno d'ottimismo, e nel non traumatizzare il pubblico dei più piccoli o avere in fan in rivolta per aver separato Hiccup e Sdentato nel finale".

E, a proposito di finale, chissà come ci si sente ad aver scritto la parola fine dopo dieci anni...

"È un sollievo, una soddisfazione e un orgoglio, credo, perchè si tratta in grande misura delle stesse persone che hanno lavorato a tutti e tre i film. È una così rara opportunità, poter raccontare una storia in tre atti, e riuscire a portarla a termine proprio come pianificato, e non vederla finire fuori pista o improvvisamente trasformata in una fabbrica di sequel che non volevamo. Mi sento di poter dire che siamo rimasti fedeli a noi stessi, e che abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo con i personaggi. Ora che è finita, ha un sapore agrodolce, perchè non stiamo più lavorando tutti insieme allo stesso progetto, ma questo è il nostro grande raggiungimento. Quindi è valsa tutta la decade".

Ma questo significa anche dire addio al mondo e ai personaggi con cui avete speso davvero tanto tempo.



"[Questi film] significano così tanto per me, perchè sono uno di quei ragazzi cresciuti con Star Wars. Quei tre film rappresentavano qualcosa di estremamente importante, in termini di worldbuilding e costruzione di personaggi realmente interessanti, che si sarebbero sviluppati, ma rimanendo fedeli a sé stessi. Perciò è stata davvero un'opportunità per me, anche se traslata al mondo dei Vichinghi, quella di dare vita a un universo sempre in espansione, con un numero indefinito di isole che potevamo creare, e draghi, e così stanti personaggi diversi, e riti di passaggio dal valore universale. Siamo rimasti con Hiccup per tutta la sua fase di crescita: dalla tenerà età in cui era solo un nanerottolo, fino a diventare il saggio capotribù che vediamo alla fine, e tutte le sfide che ha dovuto affrontare nel frattempo. Ho sentito vicine molte di queste cose, e credo che anche tutti coloro che ci hanno lavorato hanno provato lo stesso. Per cui, proviamo un grande amore nei confronti di questi personaggi e di questo mondo" e conclude DeBlois "Ma credo che, in retrospettiva, è anche un sollievo poter chiudere il libro, e aprirne un altro del tutto nuovo, con nuove storie e nuovi personaggi, e intraprendere una nuova avventura creativa".



E se non vi va ancora di dire addio al mondo creato da DeBlois, su Netflix arriverà presto una serie animata spin-off di Dragon Trainer.