Dean DeBlois di Dragon Trainer sarà il regista di Micronauti per la Paramount

Dopo aver trascorso gli ultimi anni in compagnia di Sdentato e Hiccup Dean DeBlois, regista della saga cinematografica di Dragon Trainer, si prepara a passare ad un universo narrativo completamente diverso.

Paramount Pictures sta attualmente sviluppando un nuovo film basato sulla linea di giocattoli Micronauts della Hasbro, e secondo il The Hollywood Reporter lo studio ha scelto proprio DeBlois per portare avanti il ​​progetto: l'autore scriverà e dirigerà il film, che sarà la sua prima incursione nel mondo del live-action.

La speranza dello studio è quello di replicare il successo di franchise come Transformers e G.I. Joe. Brian Goldner, Stephen Davis e Greg Mooradian produrranno Micronauts (e eventuali sequel) come tramite la AllSpark Pictures.

I giocattoli Micronauts erano una linea di action figure prodotte da Mego negli anni '70, basati sulla linea giapponese Microman. Oltre ai giocattoli stessi, la saga di Micronauts godeva anche una serie di fumetti prodotti dalla Marvel e che raccontava di un Microverse che collegava mondi diversi ed era governato da un dittatore di nome Barone Karza; un gruppo di personaggi univa le forze per creare una resistenza e abbattere il Barone, ripristinando l'ordine nel Microverse.

Secondo quanto riferito, Paramount e Hasbro stanno cercando di dare al franchise un tono adatto alle famiglie e DeBlois, che ha co-diretto Lilo & Stitch per Disney nel 2002 (per il quale potrebbe essere in arrivo un remake live-action), è stato ritenuto il regista ideale. Paramount distribuirà Micronauts il 4 giugno 2021.

