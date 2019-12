Dean DeBlois di Dragon Trainer firma un nuovo accordo con Universal e Dreamworks Animation

Ingaggiato nei mesi scorsi da Paramount per dirigere il film sui Micronauti, Dean DeBlois ha firmato un accordo di prelazione con Universal Pictures per lo sviluppo di progetti live-action e "ibridi" tramite la sua Anvil Pictures.

Forte del successo della trilogia di Dragon Trainer, il regista ha anche stretto un accordo esclusivo con la Dreamworks Animation (sempre proprietà di Universal) per quanto riguarda il fronte dell'animazione.

Il primo progetto a cui DeBlois prenderà parte come regista è sceneggiatore è Storybook Ending, "live-action ibrido", che scriverà a quattro mani con Bill Teitler e di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli. Sempre per Universal, DeBlois sta sviluppando un film d'avventura ispirato a L'isola del tesoro di Lois Setvenson, film che lo vedrà nuovamente in veste di regista e produttore.

Oltre ad aver creato la saga di Dragon Trainer, che si è conclusa lo scorso anno con il terzo capitolo intitolato Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, DeBlois ha co-scritto e diretto per la Disney il film di Lilo & Stitch. La sua carriera da narratore è infatti iniziata tra le fila della Casa di Topolino, quando nel 1998 ha realizzato la storia di Mulan.

