Deadwood: il trailer del film HBO sequel della famosa serie

Grazie ad HBO, che ha pubblicato via internet il trailer del film di Deadwood, possiamo dare un'occhiata al tono che avrà il sequel della famosa serie western.

Il film di Deadwood è un vero e proprio follow-up della storia che abbiamo visto narrata nella serie tv e sembra che i personaggi si troveranno a dover fronteggiare i cambiamenti dovuti non solo al trascorrere del tempo, ma anche quelli dovuti alle innovazioni tecnologiche e al susseguente arrivo dell'età moderna per come la conosciamo.

Il film ci presenterà nuovamente alcuni dei personaggi cari ai fan della serie Deadwood e dalle notizie diffuse grazie al trailer sappiamo anche quando HBO manderà in onda il lungometraggio in USA: il 31 maggio 2019. Inoltre, chiunque fosse fan della serie potrà godere anche della breve sinossi ufficiale del film, che recita:

"Le vecchie rivalità si sono riaccese, le alleanze sono messe alla prova e vecchie ferite vengono riaperte, perché tutti i personaggi si vedono costretti ad affrontare i cambiamenti che la modernità e il tempo hanno portato loro davanti. Interpretato da Ian McShane, Timothy Olyphant e Molly Parker. HBO."

Che ve ne pare di questo trailer del film di Deadwood? Diteci tutto nei commenti!