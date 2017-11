Deadwood: la produzione del revival al cinema partirà nell'autunno 2018?

HBO ha annunciato l'intenzione di far partire la produzione del revival cinematografico della serie Deadwood nell'autunno 2018. La serie originaria, andata in onda tra il 2004 e il 2006, è stata costretta alla chiusura anticipata dopo sole tre stagioni, principalmente a causa degli elevati costi di produzione.ha vinto 3 Emmy Awards su 11.

Le voci su un possibile revival di Deadwood si sono sempre rincorse senza trovare veri e propri riscontri fino al 2016, quando la HBO ha reso noto di essere al lavoro su un film per il cinema. Il creatore, David Milch, e autore della sceneggiatura di una delle migliori serie degli ultimi decenni, ha terminato lo script del film, consegnandolo all'inizio del 2017.

Anche se i dettagli della sceneggiatura non sono stati rivelati, i membri del cast hanno lodato in generale il lavoro di Milch.

"Doloroso e bello" lo ha definito Kim Dickens mentre Earl Brown ha parlato di un lavoro 'stupefacente'. Con il cast pronto a riunirsi e la sceneggiatura pronta, la HBO ha parlato di un possibile inizio della produzione nell'autunno 2018.

Nessuna notizia ufficiale nemmeno sul casting anche se in passato Ian McShane aveva espresso la sua voglia di tornare a vestire i panni di Al Swearengen. Nella serie c'erano anche Timothy Olyphant, Molly Parker, John Hawkes, Brad Dourif, Paula Malcolmson, Robin Weigert e Gerald McRaney. Lo scomparso Powers Boothe interpretava uno dei personaggi più importanti e sarà interessante capire come Milch affronterà la perdita di Cy Tolliver.

Sebbene sia durato solo tre stagioni, Deadwood si è conquistato un posto importante tra le migliori serie tv degli ultimi decenni e i fan non vedono l'ora di tornare nelle atmosfere western dello show.